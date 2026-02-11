Entrevues Cinema Kinepolis Belfort
Entrevues Cinema Kinepolis Belfort lundi 16 novembre 2026.
Entrevues
Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-16
Festival international du jeune cinéma indépendant et novateur compétition internationale de premières œuvres, rétrospectives et aide à la production.
Les Petites Entrevues, festival pour les enfants, ont lieu pendant les vacances de la Toussaint. .
Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 04 80 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entrevues
L’événement Entrevues Belfort a été mis à jour le 2026-01-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)