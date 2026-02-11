Entrevues Cinema Kinepolis Belfort

Entrevues

Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-11-16

fin : 2026-11-22

2026-11-16

Festival international du jeune cinéma indépendant et novateur compétition internationale de premières œuvres, rétrospectives et aide à la production.

Les Petites Entrevues, festival pour les enfants, ont lieu pendant les vacances de la Toussaint. .

Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 04 80 90

