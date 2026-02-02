Escapade Nature J’agis pour la Nature Bourges

Escapade Nature J’agis pour la Nature

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-09-30 2026-10-07

Participez à une escapade nature solidaire et contribuez concrètement à la préservation de la biodiversité à Bourges.

Dans le cadre de l’opération J’agis pour la nature , participez à une escapade nature dédiée à la protection des Espaces Naturels Sensibles du territoire berruyer.

Cette action collective vous invite à mettre la main à la pâte pour entretenir une zone humide du Marais du Val d’Auron. Au programme entretien de fossés, coupes d’arbustes et actions de gestion écologique, dans une ambiance conviviale. Les outils sont fournis sur place.

Rendez-vous à 10h au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges (suivre les panneaux Marais du Val d’Auron).

Une belle occasion de s’engager pour la nature, de découvrir un site remarquable et de partager un moment utile et chaleureux en plein air !

Cette activité est gratuite et accessible sur réservation auprès de l’association Nature 18. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Take part in a nature escapade and make a concrete contribution to the preservation of biodiversity in Bourges.

