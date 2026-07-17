Escape Game : à la recherche de la tête perdue, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Service Archéologie de Bourges Plus · Bourges
Informations pratiques
Escape Game : à la recherche de la tête perdue 19 et 20 septembre Service Archéologie de Bourges Plus Cher
Pour les enfants à partir de 11 ans accompagné d’un adulte. Groupes de 6 personnes. Créneaux : samedi 13h45, 15h et 16h15, dimanche 10h, 11h15, 13h45, 15h et 16h15.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La gestionnaire des collections du service archéologique de Bourges Plus a disparu… Et une tête sculptée, issue des fouilles des Pentes Séraucourt, doit partir en urgence pour une prochaine exposition ! Problème : où est-elle ? Et comment y accéder ?
Menez l’enquête en 60 minutes pour retrouver l’objet perdu, en participant à un escape game qui vous fera découvrir les métiers de l’archéologie.
Saurez-vous garder la tête froide ?
Service Archéologie de Bourges Plus 4 Rue Albert Einstein, 18000 Bourges Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire 02 46 08 10 84 https://www.agglo-bourgesplus.fr/ ZAC Esprit 1, bâtiment 59 Parking gratuit.
Bus ligne 12 arrêt Faraday, ligne 4 arrêt Fourchette.
La gestionnaire des collections du service archéologique de Bourges Plus a disparu…
© Service Archéologie de Bourges Plus
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