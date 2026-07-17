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Escape game, Archives départementales de la Drôme, Valence

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Drôme · Valence

Escape game, Archives départementales de la Drôme, Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Drôme
Adresse
14 Rue de la Manutention, 26000 Valence, France
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
Dans les limite des places disponibles

Escape game 19 et 20 septembre Archives départementales de la Drôme Drôme

Dans les limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Les Archives départementales sont en feu ! Vous avez 45 minutes pour mettre en sécurité un document séculaire. Votre équipe d’archivistes sera confrontée à de rudes épreuves. Sera-t-elle à la hauteur ?
Sur réservation à partir du 31/08/2026. De 4 à 6 joueurs. À partir de 12 ans.

Archives départementales de la Drôme 14 Rue de la Manutention, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33475824480 https://archives.ladrome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 82 44 80 »}] Les Archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1095, le plus récent n’a que quelques années : soit presque 1000 ans d’histoire locale ! Les archives conservées représentent actuellement 33 km linéaires répartis sur deux sites. Possibilité de se garer à l’entrée du bâtiment dans un parking réservé aux lecteurs. Depuis la gare de Valence-Ville, compter environ 15 minutes de marche jusqu’aux Archives ou 10 minutes par le bus (ligne C5 – arrêt Préfecture).
Les Archives départementales sont en feu ! Vous avez 45 minutes pour mettre en sécurité un document séculaire. Votre équipe d’archivistes sera confrontée à de rudes épreuves. Sera-t-elle à la hauteur…

©AD26

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