Escape game « Le trésor de l’artiste inconnu », Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Escape game « Le trésor de l’artiste inconnu » 19 et 20 septembre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une lettre tout droit sortie d’un grenier mentionne un trésor caché… Devenez apprenti-archiviste pour tenter de le retrouver !

Création originale des Archives départementales de Loir-et-Cher à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’escape game « Le trésor de l’artiste inconnu » fait son retour en 2026 pour de nouvelles sessions. Découvrez les prochaines dates et réservez sans tarder !

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 Rue Louis Bodin, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254584124 https://www.archives41.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 58 41 24 »}] Voiture : A10, sortie 17, direction Blois, puis centre-ville. Parking. Bus : Lignes B, C, E, F – arrêt Centre administratif.

Une lettre tout droit sortie d’un grenier mentionne un trésor caché… Devenez apprenti-archiviste pour tenter de le retrouver !

© AD41/C. Desbarbès, 10 NUM 358/92