Espace ludique, Hôtel du Département, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département · Blois
Informations pratiques
Espace ludique 19 et 20 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez [Re]découvrir et vous amuser avec des jeux traditionnels en bois (Fakir, billard Nicolas, Billard Japonais, suspense géant, blason cible, grenouille de table).
Offrez à votre enfant l’opportunité de créer de magnifiques œuvres architecturales en briques de bois.
Proposez à votre enfant de laisser libre cours à sa créativité en dessinant ou coloriant une maison à colombages !
Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité
Venez [Re]découvrir et vous amuser avec des jeux traditionnels en bois (Fakir, billard Nicolas, Billard Japonais, suspense géant, blason cible, grenouille de table).
©CD41
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