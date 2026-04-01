Estève face à Cezanne Bourges
Estève face à Cezanne Bourges vendredi 24 avril 2026.
Bourges
Estève face à Cezanne
13 rue Edouard-Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 12:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La visite express Estève face à Cézanne , proposée au musée Estève à Bourges, offre une découverte courte de l’exposition Estève/Cézanne L’être à l’ouvrage . Elle met en lumière le dialogue entre Paul Cézanne et Maurice Estève autour du thème du travail, à travers la confrontation du Paysan
La visite express Estève face à Cézanne propose un format court pour découvrir l’essentiel de l’exposition Estève/Cézanne L’être à l’ouvrage au musée Estève de Bourges. Pensée comme une introduction vivante et accessible, elle permet d’explorer la rencontre artistique entre deux peintres qui ne se sont jamais connus, mais que relie une même attention portée au regard, à la construction de l’image et aux gestes du quotidien. Le parcours de l’exposition met en regard Le Paysan assis de Paul Cézanne, prêt exceptionnel du musée d’Orsay, et les tableaux de la série des métiers de Maurice Estève, révélant un dialogue inédit autour de la représentation du travail dans l’art. .
13 rue Edouard-Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
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English :
The Estève face à Cézanne express tour offered by the Musée Estève in Bourges is a short introduction to the exhibition Estève/Cézanne? L?être à l?ouvrage exhibition. It highlights the dialogue between Paul Cézanne and Maurice Estève on the theme of work, through the confrontation between Le Pay
L’événement Estève face à Cezanne Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES
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