Bourges

Eurodance On Ice

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Plongez dans l’ambiance des années 90 avec Eurodance on Ice ! La Patinoire de Bourges vous convie à un DJ set exceptionnel dédié aux tubes européens pour une soirée de glisse festive et rythmée.

La Patinoire de Bourges Sarah Abitbol se transforme en piste de dance le mercredi 16 mai 2026. Chaussez vos patins et venez vibrer au son d’un DJ set exclusivement consacré aux plus grands succès européens.

Que vous soyez amateur de glisse ou nostalgique des rythmes électro-pop, cette soirée thématique promet une expérience immersive et conviviale au cœur de Bourges. Une occasion unique de redécouvrir les classiques de l’Eurodance dans le cadre dynamique et rafraîchissant de la patinoire municipale. .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 patinoire.bourges@ville-bourges.fr

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English :

Immerse yourself in the atmosphere of the 90s with Eurodance on Ice! The Patinoire de Bourges invites you to an exceptional DJ set dedicated to European hits for an evening of festive, rhythmic sliding.

L’événement Eurodance On Ice Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES