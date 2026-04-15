Exposition Chemin de vie de Lu Yongzhong Le Camino Le Puy-en-Velay mercredi 15 avril 2026.

Le Puy-en-Velay

Exposition Chemin de vie de Lu Yongzhong

Le Camino 2 rue de la Manécanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-01 2026-09-01

Découvrez Chemin de vie , l’exposition de l’artiste chinois Lu Yongzhong au Camino. Une invitation poétique au voyage intérieur à travers des œuvres colorées et symboliques inspirées du cheminement humain. Entrée aux horaires d’ouverture du Camino.

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Le Camino 2 rue de la Manécanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 06 00 contact@lecamino.org

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English :

Discover %AB Chemin de vie %BB, an exhibition by Chinese artist Lu Yongzhong at the Camino. A poetic invitation to an inner journey %E0 through colorful and symbolic works inspired by the human journey. Admission is during the Camino’s regular opening hours.

L’événement Exposition Chemin de vie de Lu Yongzhong Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay