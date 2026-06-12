Exposition de photographie Suivre la veine Les Estivales Maison du Gardien Parc Jouvet Valence mardi 16 juin 2026.

Valence

Exposition de photographie Suivre la veine Les Estivales

Maison du Gardien Parc Jouvet 29 avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Exposition de photographies de Martine Rozand Suivre la veine Martine Rozand propose une série de photos en petits, moyens et grands formats, autour des carrières de marbre de Carrare.

.

Maison du Gardien Parc Jouvet 29 avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 97 20 49 martinerozand@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photography exhibition by Martine Rozand Suivre la veine Martine Rozand presents a series of small, medium and large-format photos of the Carrara marble quarries.

L’événement Exposition de photographie Suivre la veine Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme