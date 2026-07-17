Exposition de Stéphane Couturier au Quadrilatère, Le Quadrilatère, Beauvais

Informations pratiques

Exposition de Stéphane Couturier au Quadrilatère 26 septembre – 21 novembre Le Quadrilatère Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T20:00:00+01:00

À l’heure du Bicentenaire de la Photographie, la formule de Walter Benjamin montre combien aujourd’hui, la photographie constitue une passerelle destinée à rapprocher les différentes disciplines artistiques. Dans ses derniers travaux, Stéphane Couturier assemble deux photographies selon un protocole précis, qui permet de développer une dynamique combinatoire. La photographie devient alors un matériau, un réservoir de formes au service d’un jeu de déconstruction – reconstruction, afin de révéler de nouvelles formes et matérialités. En fusionnant deux photographies de deux familles d’images différentes, les fragments photographiques s’entremêlent. La trame hybride qui en résulte, anime une sorte d’intrigue picturale. Ces recherches l’ont amené à explorer les œuvres de Le Corbusier, Fernand Léger, Fernand Pouillon, Jean Lurçat, Oscar Niemeyer et bien d’autres. Il ne s’agit pas de peindre ave lla photographie mais d’établir une troublante complémentarité entre photographie, architecture, peinture et d’autres médiums comme la tapisserie ou la céramique. Ces images dynamiques utilisent les techniques de l’entrelacs et de la grille : réflexions sur la façon dont l’architecture façonne notre perception et notre imaginaire, elles sont aussi des hommages indirects à quelques grands architectes et artistes modernes, Eileen Gray, Le Corbusier, Fernand Léger, Jean Lurçat… Artiste devenu pluridisciplinaire, les derniers développements de son travail s’orientent vers la tapisserie, la céramique, les installations vidéo ou encore des œuvres modulables, sous forme de polyptiques. Débutées en 2020, ses recherches sur la tapisserie associent le medium photographique au medium textile pour créer une tapisserie contemporaine. Le point de tapisserie n’est-il pas proche du pixel de la photographie numérique ? Le tissage, comme d’autres supports, devient une autre possibilité de traduire cette volonté d’hybridation généralisée qui participe de cette réconciliation des arts. L’ensemble des éléments se dynamisent entre eux, s’imbriquant à l’infini, à la manière des fenêtres qui définissent et élargissent le regard. En juin 2024, Stéphane Couturier a été lauréat de l’appel à projet piloté par le Mobilier National, pour la réalisation de deux tapisseries célébrant le 800ème anniversaire de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.

Le Quadrilatère 22, rue Saint-Pierre 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

À l’heure du Bicentenaire de la Photographie, la formule de Walter Benjamin montre combien aujourd’hui, la photographie constitue une passerelle destinée à rapprocher les différentes disciplines…

© Stéphane Couturier, « Chandigarh » – 2006-2007