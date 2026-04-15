Exposition « De terre et de feu : 4 000 ans de céramique dans l’Yonne », Abbaye-Musée Saint-Germain, Auxerre

Exposition « De terre et de feu : 4 000 ans de céramique dans l’Yonne » Samedi 23 mai, 18h00 Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La région icaunaise, riche en filons d’argile, fortement boisée et traversée par l’Yonne et ses affluents, dispose de tous les éléments nécessaires pour une production céramique exceptionnelle.

Au fil des siècles, les populations autochtones vont ainsi produire des pièces en argile, en faïence, et même en porcelaine !

Des premières poteries rudimentaires aux créations artistiques les plus contemporaines, l’Abbaye Saint-Germain – Cité de la Parole et du Son vous invite à parcourir 4 000 ans de production céramique à travers des pièces provenant des musées d’Auxerre, de collections privées et d’ateliers d’artistes audacieux.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Situé dans les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye Saint-Germain, le musée Saint-Germain offre sur trois niveaux un circuit archéologique complet de la préhistoire à la fin du Moyen Âge.

Musée Saint germain

Les collections archéologiques proviennent des fouilles anciennes et des chantiers récents à Auxerre ou dans la région.

La région icaunaise, riche en filons d’argile, fortement boisée et traversée par l’Yonne et ses affluents, dispose de tous les éléments nécessaires pour une production céramique exceptionnelle.

© Ville d’Auxerre