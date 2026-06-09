Exposition de véhicules anciens Beauvais

Beauvais

Exposition de véhicules anciens

211 Avenue Marcel Dassault Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La ville de Beauvais vous invite à replonger dans l’histoire de la locomotion lors de la nouvelle édition de son Exposition de Voitures Anciennes, Motos et Mobylettes. Que vous soyez un collectionneur averti, un passionné de mécanique ou simplement à la recherche d’une sortie dominicale originale en famille, cet événement est fait pour vous.

Le temps d’une journée, le Parc Marcel Dassault se transformera en un véritable musée à ciel ouvert. Vous pourrez y admirer

– Des voitures de collection d’époques variées, de la mythique petite citadine aux modèles plus sportifs ou luxueux.

– Une belle sélection de motos et de mobylettes anciennes qui rappelleront des souvenirs à toutes les générations.

– La présence de nombreux exposants et passionnés prêts à partager l’histoire de leurs véhicules et leurs secrets de restauration.

La ville de Beauvais vous invite à replonger dans l’histoire de la locomotion lors de la nouvelle édition de son Exposition de Voitures Anciennes, Motos et Mobylettes. Que vous soyez un collectionneur averti, un passionné de mécanique ou simplement à la recherche d’une sortie dominicale originale en famille, cet événement est fait pour vous.

Le temps d’une journée, le Parc Marcel Dassault se transformera en un véritable musée à ciel ouvert. Vous pourrez y admirer

– Des voitures de collection d’époques variées, de la mythique petite citadine aux modèles plus sportifs ou luxueux.

– Une belle sélection de motos et de mobylettes anciennes qui rappelleront des souvenirs à toutes les générations.

– La présence de nombreux exposants et passionnés prêts à partager l’histoire de leurs véhicules et leurs secrets de restauration. .

211 Avenue Marcel Dassault Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Beauvais invites you to step back into the history of locomotion at the latest edition of its Antique Car, Motorcycle and Moped Show. Whether you’re an experienced collector, a mechanical enthusiast or simply looking for an original Sunday outing with the family, this is the event for you.

For one day, the Parc Marcel Dassault will be transformed into a veritable open-air museum. You’ll be able to admire

– Collector cars from a variety of eras, from the legendary little city car to more sporty or luxurious models.

– A fine selection of vintage motorcycles and mopeds that will bring back memories for all generations.

– The presence of numerous exhibitors and enthusiasts ready to share the history of their vehicles and their restoration secrets.

L’événement Exposition de véhicules anciens Beauvais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis