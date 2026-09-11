Exposition du compoix de Montfaucon restauré, Archives départementales Du Lot, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Lot · Cahors
Informations pratiques
Exposition du compoix de Montfaucon restauré Samedi 19 septembre, 13h30 Archives départementales Du Lot Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Déposé en 2024 aux Archives départementales du Lot par la commune de Montfaucon, cet ancêtre du cadastre, dressé au XVIIIe siècle, recense les différentes propriétés à partir de plans aquarellés.
Fragilisé par plusieurs dégradations, ce document a été confié à un atelier spécialisé dans la restauration du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir les choix de restauration opérés, les techniques mises en œuvre et le travail nécessaire pour rendre de nouveau accessible cette source essentielle à l’histoire du village de Montfaucon.
Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie
Déposé en 2024 aux Archives départementales du Lot par la commune de Montfaucon, cet ancêtre du cadastre, dressé au XVIIIe siècle, recense les différentes propriétés à partir de plans aquarellés.
©Elisabeth Stefani
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors 11 septembre 2026
- Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors 11 septembre 2026
- Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors 12 septembre 2026
- Vide-greniers Braderie de l’île à Cabessut (Cahors) Cahors 13 septembre 2026
- Balade nature au Mont Saint Cyr Cahors 13 septembre 2026