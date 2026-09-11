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Exposition du compoix de Montfaucon restauré, Archives départementales Du Lot, Cahors

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Lot · Cahors

Exposition du compoix de Montfaucon restauré, Archives départementales Du Lot, Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales Du Lot
Adresse
218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition du compoix de Montfaucon restauré Samedi 19 septembre, 13h30 Archives départementales Du Lot Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Déposé en 2024 aux Archives départementales du Lot par la commune de Montfaucon, cet ancêtre du cadastre, dressé au XVIIIe siècle, recense les différentes propriétés à partir de plans aquarellés.
Fragilisé par plusieurs dégradations, ce document a été confié à un atelier spécialisé dans la restauration du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir les choix de restauration opérés, les techniques mises en œuvre et le travail nécessaire pour rendre de nouveau accessible cette source essentielle à l’histoire du village de Montfaucon.

Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie
Déposé en 2024 aux Archives départementales du Lot par la commune de Montfaucon, cet ancêtre du cadastre, dressé au XVIIIe siècle, recense les différentes propriétés à partir de plans aquarellés.

©Elisabeth Stefani

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