Exposition « En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives », Jardin de l’évêché (Blois), Blois

Informations pratiques

Exposition « En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives » 1 – 30 octobre Jardin de l’évêché (Blois) Loir-et-Cher

Exposition en libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-30T00:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:59:00+01:00

Comment la ville de Blois a-t-elle évolué depuis 1880 ? Et que se passe-t-il lorsqu’on demande à des photographes amateurs contemporains de réinterpréter des photographies amateures anciennes ?

Cette exposition est le fruit d’un atelier de création artistique mené auprès des élèves de l’atelier « Photographie numérique » de l’école d’art de Blois/Agglopolys avec la photographe Maud Faivre, à partir d’un fonds de négatifs sur verre conservé aux Archives départementales de Loir-et-Cher.

Elle a été présentée une première fois à Blois, sur les grilles de la place de la République, du 1er juin au 31 juillet 2026.

Jardin de l’évêché (Blois) rue du Haut-Bourg 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Accès libre

Comment la ville de Blois a-t-elle évolué depuis 1880 ? Et que se passe-t-il lorsqu’on demande à des photographes amateurs contemporains de réinterpréter des photographies amateures anciennes ?

©AD41