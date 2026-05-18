Exposition Excentrique La Villa Balthazar Valence
Exposition Excentrique La Villa Balthazar Valence jeudi 4 juin 2026.
Valence
Exposition Excentrique
La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-04
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-21
Venez nombreux découvrir la prochaine exposition de La Villa Balthazar intitulée Excentrique .
Avec les artistes Gabrielle Conilh de Beyssac, Frédéric Galliano, Jo Lewis et Akshay Raj Singh Rathore.
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La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 contact@lavillabalthazar.fr
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English :
Come and discover La Villa Balthazar’s next exhibition, entitled Excentrique .
With artists Gabrielle Conilh de Beyssac, Frédéric Galliano, Jo Lewis and Akshay Raj Singh Rathore.
L’événement Exposition Excentrique Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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