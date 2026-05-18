Exposition Excentrique La Villa Balthazar Valence

Valence

Exposition Excentrique

La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-04

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-21

Venez nombreux découvrir la prochaine exposition de La Villa Balthazar intitulée Excentrique .

Avec les artistes Gabrielle Conilh de Beyssac, Frédéric Galliano, Jo Lewis et Akshay Raj Singh Rathore.

.

La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 contact@lavillabalthazar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover La Villa Balthazar’s next exhibition, entitled Excentrique .

With artists Gabrielle Conilh de Beyssac, Frédéric Galliano, Jo Lewis and Akshay Raj Singh Rathore.

L’événement Exposition Excentrique Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme