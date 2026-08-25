Informations pratiques

Valence

Exposition La Forme #4

Maison du Gardien (Parc Jouvet) Salle des Clercs Place de l’Université ESAD (Place des Beaux Arts) Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-23

LA FORME est un évènement collectif explorant la vivacité et l’audace du design drômois, valorisant les pratiques des designers, artisans et artistes. À chaque édition une nouvelle forme forme variable, modulable, éclatée, plurielle, festive !

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Maison du Gardien (Parc Jouvet) Salle des Clercs Place de l’Université ESAD (Place des Beaux Arts) Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.laforme@gmail.com

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English :

LA FORME%A0 is a collective event that explores the vitality and boldness of Drôme design, showcasing the work of designers, artisans, and artists.%A0%C0Each edition takes on a new form: variable, modular, vibrant, multifaceted, and festive!

L’événement Exposition La Forme #4 Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme