Exposition La Forme #4 Valence
mercredi 23 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition La Forme #4
Maison du Gardien (Parc Jouvet) Salle des Clercs Place de l’Université ESAD (Place des Beaux Arts) Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-23
LA FORME est un évènement collectif explorant la vivacité et l’audace du design drômois, valorisant les pratiques des designers, artisans et artistes. À chaque édition une nouvelle forme forme variable, modulable, éclatée, plurielle, festive !
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Maison du Gardien (Parc Jouvet) Salle des Clercs Place de l’Université ESAD (Place des Beaux Arts) Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.laforme@gmail.com
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English :
LA FORME%A0 is a collective event that explores the vitality and boldness of Drôme design, showcasing the work of designers, artisans, and artists.%A0%C0Each edition takes on a new form: variable, modular, vibrant, multifaceted, and festive!
L’événement Exposition La Forme #4 Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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