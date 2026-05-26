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Exposition La MJC a du talent MJC Châteauvert Valence

Exposition La MJC a du talent MJC Châteauvert Valence jeudi 4 juin 2026.

Lieu : MJC Châteauvert

Adresse : 3 place des buissonnets

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valence

Exposition La MJC a du talent

MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Venez découvrir les œuvres réalisées tout au long de l’année dans nos différentes activités artistiques.
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MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20  mjc@mjc-chateauvert.fr

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English :

Come and discover the works created throughout the year in our various artistic activities.

L’événement Exposition La MJC a du talent Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme

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