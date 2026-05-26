Exposition La MJC a du talent MJC Châteauvert Valence
Exposition La MJC a du talent MJC Châteauvert Valence jeudi 4 juin 2026.
Valence
Exposition La MJC a du talent
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Venez découvrir les œuvres réalisées tout au long de l’année dans nos différentes activités artistiques.
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MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 mjc@mjc-chateauvert.fr
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English :
Come and discover the works created throughout the year in our various artistic activities.
L’événement Exposition La MJC a du talent Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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