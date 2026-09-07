Exposition «L’abolition de la peine de mort : un combat universel», Bibliothèque universitaire Lucien Febvre, Belfort

Informations pratiques

Exposition «L’abolition de la peine de mort : un combat universel» Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque universitaire Lucien Febvre Territoire de Belfort

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’exposition « L’abolition de la peine de mort : un combat universel » invite à découvrir l’évolution du regard porté sur la peine capitale, de la dernière exécution publique à Belfort en 1905 aux mobilisations internationales actuelles en faveur de son abolition. À travers des articles de presse locale et les campagnes d’Amnesty International, elle met en lumière un combat pour les droits humains qui dépasse les frontières et les époques.

Cette exposition sera marquée par une visite commentée le 19 septembre, de 10h à 12h, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Elle sera animée par Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des Archives départementales du Territoire de Belfort, accompagné de représentants d’Amnesty International.

Bibliothèque universitaire Lucien Febvre 43 faubourg des Ancêtres, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 21 93 16 https://bu.univ-fcomte.fr/bibliotheques/bu-belfort/

L’exposition « L’abolition de la peine de mort : un combat universel » invite à découvrir l’évolution du regard porté sur la peine capitale, de la dernière exécution publique à Belfort en 1905 aux en…

©Archives départementales territoire de Belfort