Le Fort a 200 ans !, Fort de le Justice (Belfort), Belfort

Informations pratiques

Le Fort a 200 ans ! 19 et 20 septembre Fort de le Justice (Belfort) Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T01:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

200 ANS !

Cette année, l’association Les Jardins du fort de la Justice fête le 200è anniversaire de la première pierre de la construction du Fort de la Justice par le Général Haxo en 1826.

Une parfaite occasion pour revenir sur une longue et riche histoire patrimoniale, militaire et humaine. Et se projeter vers l’avenir avec le projet de jardins d’artistes qui redonne vie à une pièce maîtresse du camp retranché de Belfort.

Fort de le Justice (Belfort) Chemin de la Justice, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0687734035 https://jardins-fort-justice.com/ https://my.weezevent.com/jardins-du-fort-de-la-justice-2026 200 ANS !

Cette année, l’association Les Jardins du fort de la Justice fête le 200è anniversaire de la première pierre de la construction du Fort de la Justice par le Général Haxo en 1826.

Une parfaite occasion pour revenir sur une longue et riche histoire patrimoniale, militaire et humaine. Et se projeter vers l’avenir avec le projet de jardins d’artistes qui redonne vie à une pièce maîtresse du camp retranché de Belfort. Colline de la Justice à Belfort

Accès à pied : passerelle surplombant l’avenue de la Laurencie depuis le parking Xavier-Bauer ou depuis le parking de la Porte du Vallon

Prévoir des chaussures adaptées et votre lampe torche

200 ANS !

©jardinsdufortdelajustice