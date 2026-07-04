Exposition L’Ecume des sèves Bourges
samedi 4 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Exposition L’Ecume des sèves
10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:45:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-09-01 2026-10-01
Une exposition poétique de Duy Anh Nhan Duc autour du végétal, à découvrir au Palais Jacques Cœur.
L’accès à l’exposition est inclus dans le droit d’entrée du monument.
Le Palais Jacques Cœur accueille l’exposition L’Écume des sèves de l’artiste Duy Anh Nhan Duc.
À travers une œuvre délicate inspirée du végétal, l’artiste invite le public à porter un regard sensible sur la nature, ses matières, ses lignes et ses transparences. Dans le cadre remarquable du palais, cette exposition propose une rencontre entre création contemporaine et patrimoine, pour une visite placée sous le signe de la poésie, de l’observation et de la contemplation. 9 .
10Bis Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 79 42
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English :
A poetic exhibition by Duy Anh Nhan Duc centered on the plant world, on display at the Palais Jacques Cœur.
Admission to the exhibition is included in the monument’s entrance fee.
L’événement Exposition L’Ecume des sèves Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES
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