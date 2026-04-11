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Exposition Les enfants de la résistance Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Exposition Les enfants de la résistance Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Adresse : Allée du panier vert

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Exposition Les enfants de la résistance

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allée du panier vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Tu as aimé Les Enfants de la résistance, cette BD et ce film mettant en lumière les destins de François, Eusèbe et Lisa ? Cette exposition te fera (re)découvrir les grands thèmes liés à la seconde guerre mondiale, aux côtés de ces héros de l’histoire ayant fait preuve d’un grand courage face aux nazis.
Gratuit, accès libre, dès 8 ans   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allée du panier vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Exposition Les enfants de la résistance

L’événement Exposition Les enfants de la résistance Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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