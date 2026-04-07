Bourges

Exposition Mon George

Espace PITA Play In The Attic Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 15:00:00

fin : 2026-11-22 19:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Dans le cadre des commémorations de la disparition de George Sand, l’Espace PITA Play In The Attic propose l’exposition Mon George , une manifestation d’arts plastiques réunissant quatorze artistes contemporains.

Pensée comme une expérience artistique collective, elle s’inscrit dans l’esprit des

rencontres et expérimentations que George Sand organisait dans sa maison de Nohant, lieu

emblématique de création et de dialogue entre artistes au XIXe siècle.

Les artistes invités ont été conviés à répondre à une commande artistique chacune et chacun

propose une œuvre inspirée librement par la figure de George Sand, son univers, sa pensée ou son héritage. Les œuvres ainsi créées dialoguent entre elles dans un espace commun, offrant au public une pluralité de regards sur cette figure majeure de la littérature et de la culture française. L’exposition propose ainsi un parcours où se rencontrent différentes pratiques des arts plastiques contemporains, dans une réflexion ouverte autour de l’esprit Sandien. .

Espace PITA Play In The Attic Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 34 14 21 playintheattic@gmail.com

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English :

To commemorate the death of George Sand, Espace PITA ? Play In The Attic presents Mon George , a visual arts event featuring fourteen contemporary artists.

L’événement Exposition Mon George Bourges a été mis à jour le 2026-04-07 par BERRY