Exposition musicale We want to break free Centre Culturel de Fontlozier Valence

Valence

Exposition musicale We want to break free

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-11

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-11

Une exposition engagée pour mieux comprendre les réalités LGBTI+ et faire avancer l’égalité des droits pour toutes et tous.

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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

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English :

A committed exhibition to better understand LGBTI+ realities and advance equal rights for all.

L’événement Exposition musicale We want to break free Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme