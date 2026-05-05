Cahors

Exposition Nino Ferrer, peintre au musée Henri Martin

792 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-05-06

Cette exposition propose de redécouvrir Nino Ferrer, un artiste complet, célèbre musicien, peu connu pour son travail de peintre et dessinateur.

Elle réunit un ensemble d'oeuvres ; peintures, dessins, gravures, révélant de l'artiste sa sensibilité et liberté de création.

Cette exposition propose de redécouvrir Nino Ferrer, un artiste complet, célèbre musicien, peu connu pour son travail de peintre et dessinateur.

Elle réunit un ensemble d'oeuvres ; peintures, dessins, gravures, révélant de l'artiste sa sensibilité et liberté de création.

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792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88

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English :

This exhibition proposes to rediscover Nino Ferrer, a complete artist, famous musician, little known for his work as a painter and draughtsman.

It brings together a group of works; paintings, drawings, engravings, revealing the artist's sensitivity and creative freedom.

L’événement Exposition Nino Ferrer, peintre au musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cahors Vallée du Lot