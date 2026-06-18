Cahors

Exposition ParcourS Concert Le souffle du berger

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert Le souffle du berger La Chapelle harmonique, organisé par ClassiCahors.

Concert suivi d’une visite guidée de l’exposition, d’un échange avec la photographe, Nelly Blaya, et un éleveur puis de la dégustation de produits issus du pastoralisme.

Concert Le souffle du berger La Chapelle harmonique, organisé par ClassiCahors.

Concert suivi d’une visite guidée de l’exposition, d’un échange avec la photographe, Nelly Blaya, et un éleveur puis de la dégustation de produits issus du pastoralisme.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

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English :

Concert: *Le souffle du berger* La Chapelle harmonique, organized by ClassiCahors.

The concert will be followed by a guided tour of the exhibition, a discussion with photographer Nelly Blaya and a shepherd, and a tasting of products from pastoral farming.

L’événement Exposition ParcourS Concert Le souffle du berger Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot