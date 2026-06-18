Exposition ParcourS Conférence pastoralisme et architecture Cahors
Exposition ParcourS Conférence pastoralisme et architecture Cahors samedi 19 septembre 2026.
Cahors
Exposition ParcourS Conférence pastoralisme et architecture
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence pastoralisme et architecture, les fermes agro-pastorales du Quercy.
Conférence autour de l’habitat paysan, la grange et les aménagements nécessaires à l’élevage dans le Lot depuis la fin du Moyen Âge au début du 20e siècle.
Conférence pastoralisme et architecture, les fermes agro-pastorales du Quercy.
Conférence autour de l’habitat paysan, la grange et les aménagements nécessaires à l’élevage dans le Lot depuis la fin du Moyen Âge au début du 20e siècle.
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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
Lecture: Pastoralism and Architecture,%A0The Agro-Pastoral Farms of Quercy.
Lecture on rural housing, barns, and the facilities%A0necessary%E0for%livestock farming in the Lot region from the late Middle Ages to the early 20th century.
L’événement Exposition ParcourS Conférence pastoralisme et architecture Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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