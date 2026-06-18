Cahors

Exposition ParcourS Conférence pastoralisme et architecture

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence pastoralisme et architecture, les fermes agro-pastorales du Quercy.

Conférence autour de l’habitat paysan, la grange et les aménagements nécessaires à l’élevage dans le Lot depuis la fin du Moyen Âge au début du 20e siècle.

Conférence pastoralisme et architecture, les fermes agro-pastorales du Quercy.

Conférence autour de l’habitat paysan, la grange et les aménagements nécessaires à l’élevage dans le Lot depuis la fin du Moyen Âge au début du 20e siècle.

.

Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture: Pastoralism and Architecture,%A0The Agro-Pastoral Farms of Quercy.

Lecture on rural housing, barns, and the facilities%A0necessary%E0for%livestock farming in the Lot region from the late Middle Ages to the early 20th century.

L’événement Exposition ParcourS Conférence pastoralisme et architecture Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot