Exposition ParcourS Partage des enjeux du pastoralisme avec éleveurs et acteurs du territoire Cahors dimanche 20 septembre 2026.

Cahors

Exposition ParcourS Partage des enjeux du pastoralisme avec éleveurs et acteurs du territoire

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Débat d’idées, échanges sur les enjeux du pastoralisme sur notre territoire.

Débat d’idées, échanges sur les enjeux du pastoralisme sur notre territoire.

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Brainstorming session and discussion on the challenges of pastoralism in our region.

L’événement Exposition ParcourS Partage des enjeux du pastoralisme avec éleveurs et acteurs du territoire Cahors a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot