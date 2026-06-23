Cahors

Exposition ParcourS Visite-atelier en famille paysages à composer

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une visite-atelier dédiée au jeune public, pour imaginer et réaliser son propre paysage pastoral en famille en s’inspirant des photos de l’exposition et en mêlant papiers découpés, poèmes, petits cailloux, dessins et petits animaux imaginaires…

Une visite-atelier dédiée au jeune public, pour imaginer et réaliser son propre paysage pastoral en famille en s’inspirant des photos de l’exposition et en mêlant papiers découpés, poèmes, petits cailloux, dessins et petits animaux imaginaires…

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

A workshop tour designed for young visitors, where families can imagine and create their own pastoral landscape, drawing inspiration from the photos in the exhibition and combining cut-out paper, poems, small pebbles,%A0drawings, and imaginary little animals…%A0

L’événement Exposition ParcourS Visite-atelier en famille paysages à composer Cahors a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot