Cahors

Exposition ParcourS Visite guidée

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epoux P, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance.

Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epoux P, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance.

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Photos by Nelly Blaya, artifacts from the Cuzals Ecomuseum, video installation *Les epoux P*, and transhumance in France by the Maison de la Transhumance.

L’événement Exposition ParcourS Visite guidée Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot