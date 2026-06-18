Exposition ParcourS Visite guidée Cahors
Exposition ParcourS Visite guidée Cahors jeudi 9 juillet 2026.
Cahors
Exposition ParcourS Visite guidée
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epoux P, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance.
Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epoux P, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance.
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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
Photos by Nelly Blaya, artifacts from the Cuzals Ecomuseum, video installation *Les epoux P*, and transhumance in France by the Maison de la Transhumance.
L’événement Exposition ParcourS Visite guidée Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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