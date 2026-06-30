Exposition ParcourS Visite guidée Cahors
dimanche 20 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Exposition ParcourS Visite guidée
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Avec Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture et environnement au Département du Lot et un éleveur.
Avec Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture et environnement au Département du Lot et un éleveur.
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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
With Isabelle Lap%E8ze, an agriculture and environment researcher at the Lot Department, and a livestock farmer.
L’événement Exposition ParcourS Visite guidée Cahors a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot
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