Informations pratiques

Cahors

Exposition ParcourS Visite guidée

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Avec Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture et environnement au Département du Lot et un éleveur.

Avec Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture et environnement au Département du Lot et un éleveur.

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

With Isabelle Lap%E8ze, an agriculture and environment researcher at the Lot Department, and a livestock farmer.

L’événement Exposition ParcourS Visite guidée Cahors a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot