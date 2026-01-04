Exposition Pensées vagabondes , peinture de RB Hôtel du Département Le Puy-en-Velay
Exposition Pensées vagabondes , peinture de RB Hôtel du Département Le Puy-en-Velay lundi 9 novembre 2026.
Le Puy-en-Velay
Exposition Pensées vagabondes , peinture de RB
Hôtel du Département 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-09 08:00:00
fin : 2026-01-04 17:30:00
Date(s) :
2026-11-09
L’exposition de peinture de RB, Pensées vagabondes , vous attend à la galerie Jean-Claude Simon, à l’Hôtel du Département.
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Hôtel du Département 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 43 43
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English :
RB’s painting exhibition, Pensées vagabondes , awaits you at the Jean-Claude Simon gallery, Hôtel du Département.
L’événement Exposition Pensées vagabondes , peinture de RB Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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