Informations pratiques

Exposition photo « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » et son coin enfant 19 et 20 septembre Cité Bessières Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photographique « ParcourS, un regard sur le pastoralisme »

La photographe Nelly Blaya porte un regard sensible sur le pastoralisme lotois. Ses photographies dialoguent avec des objets issus de l’écomusée de Cuzals et des outils contemporains, mettant en perspective les pratiques anciennes et les enjeux actuels.

Bergers, brebis, paysages et patrimoine rural du Lot composent cette exposition, accessible en visite libre et complétée par un espace dédié aux enfants.

Les visiteurs pourront également découvrir le portrait vidéo d’une jeune éleveuse, réalisé par Les ÉpouxP, Pascale et Damien Peyret, en résidence à Cuzals de 2024 à 2026, ainsi que l’exposition « Les transhumances en France », consacrée à cette pratique inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2023.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

Exposition photo « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » et son coin enfant – Visite libre

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot