Informations pratiques

Exposition » Photographes en Beauvaisis : XIXème et XXème siècle » 29 septembre – 29 novembre Le Quadrilatère Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T12:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-29T10:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

C’est en la personne d’Hippolyte Bayard, né en 1801 à Breteuil-sur-Noye, que le département de l’Oise a apporté sa principale contribution à l’histoire de la photographie. Dès 1839, à la suite des découvertes de Nicéphore Niépce et de Louis Daguerre, il est à l’origine du procédé négatif/positif et des premières épreuves sur papier. Il compte parmi les plus célèbres des « primitifs » français de l’image fixe. Alliant à ses multiples expérimentations une réelle préoccupation artistique dans la réalisation de ses clichés, Hippolyte Bayard marque de son empreinte originale les débuts de la photographie. L’invention de Daguerre, rendue publique en 1839, fait grand bruit et l’on voit bientôt apparaître les premiers « daguerréotypistes » ambulants dans les villes du département (la presse locale fait état du passage à Beauvais d’un certain Monsieur Blondel dès 1842). Il faudra attendre encore quelques années, et les progrès techniques permettant une pratique simplifiée, pour voir s’y installer les studios des premiers photographes professionnels (Abraham Brochet en 1860, Charles Herbert en 1861, Léon Gautier en 1862…). Ces pionniers ouvrent la voie aux nombreux artisans, le plus souvent tombés dans l’oubli, et dont quelques-uns sont demeurés dans le souvenir des beauvaisiens dont ils ont réalisé les portraits familiaux. Durant le siècle et demi de l’âge d’or de la photographie argentique, on dénombre plus de soixante ateliers répertoriés pour la seule ville de Beauvais et plus de trois cents photographes professionnels dans le département. Quelques photographes amateurs ont également laissé leurs traces dans l’histoire locale de la photographie et nombre de leurs images sont aujourd’hui entrées dans les collections publiques. L’exposition met en lumière un pan méconnu du patrimoine photographique local et contribue à une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie dans le Beauvaisis, depuis ses origines et jusqu’à l’avènement de la photographie numérique. Elle invite à la sauvegarde et à la transmission d’un patrimoine visuel régional et à la reconnaissance de ces archives comme éléments de mémoire collective.

Commissariat : Jean Cartier, Francis Dubuc, Bruno Maimbourg

Le Quadrilatère 22, rue Saint-Pierre 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

C’est en la personne d’Hippolyte Bayard, né en 1801 à Breteuil-sur-Noye, que le département de l’Oise a apporté sa principale contribution à l’histoire de la photographie. Dès 1839, à la suite des de…

Charles Commessy – Photographes réalisant une vue panoramique de Beauvais, 1900/1920.

Négatif sur verre au gélatinobromure d’argent 13 x 18 cm. Médiathèque de l’agglomération du Beauvaisis.