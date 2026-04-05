Exposition « Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge de Guy Delisle », Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois

Informations pratiques

Exposition « Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge de Guy Delisle » Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Abbé-Grégoire Loir-et-Cher

Salle Angelier (rez-de-chaussée), jauge de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge de Guy Delisle

Prix Château-de-Cheverny de la BD historique

1855. Eadweard Muybridge, un jeune Anglais qui ne s’intéresse pas particulièrement aux chevaux, émigre en Californie. Passionné par la photographie, qui en est à ses débuts, il devient rapidement l’un des plus célèbres photographes de son époque. Aidé par l’homme le plus riche des États-Unis, il réussit un exploit inédit, fixer sur pellicule la course d’un cheval au galop.

Coproduction Agglopolys, Rendez-vous de l’histoire et bd Boum.

En partenariat avec la Maison de la magie.

Bibliothèque Abbé-Grégoire 4 Place Jean Jaures, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254562740 https://bibliotheques.agglopolys.fr La bibliothèque est installée dans trois bâtiments regroupés en équerre sur la place Jean-Jaurès. Le plus haut abrite la bibliothèque, complété par un espace jeunesse logé dans un corps de bâtiment bas en forme d’équerre. Les services administratifs sont installés dans le troisième bâtiment en retour d’équerre le long du boulevard Eugène-Riffault. Le traitement des façades distingue les fonctions des bâtiments. Les salles de lecture sont éclairées par de hautes fenêtres percées dans des murs habillées de pierre de Saint-Corneille. Une colonnade de minces piliers de béton soutient le débord de la dalle du toit. A l’inverse, la façade des magasins contigus est presque aveugle et le béton est laissé apparent. A l’intérieur, l’architecte a conçu la salle de lecture comme un volume unique scandé par de grandes arcades de brique dont la couleur chaude contraste avec le béton des parois et le brun profond du mobilier en acajou.

Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge de Guy Delisle

© Editions Delcourt