Exposition Quand le métal devient animal Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Exposition Quand le métal devient animal Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence jeudi 14 mai 2026.
Valence
Exposition Quand le métal devient animal
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-05-14
Laissez-vous emporter dans un monde où la matière brute s’éveille, où le métal respire et où chaque sculpture semble prête à prendre vie sous vos yeux.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Let yourself be carried away into a world where raw materials come to life, where metal breathes and where each sculpture seems ready to come to life before your very eyes.
L’événement Exposition Quand le métal devient animal Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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