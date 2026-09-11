Exposition : Quand le Pont Valentré regarde la ville…, Bibliothèque patrimoniale et de recherche, Cahors

Informations pratiques

Exposition : Quand le Pont Valentré regarde la ville… 19 et 20 septembre Bibliothèque patrimoniale et de recherche Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quand le Pont Valentré regarde la ville…

Bien plus qu’un simple ouvrage d’art médiéval, le Pont Valentré est le témoin privilégié de l’histoire de Cahors et de sa métamorphose qui s’accélère avec l’urbanisation et l’arrivée de la modernité de la seconde moitié du dix-neuvième du19e siècle.

Cette exposition retrace l’évolution de ce joyau de pierre, de sa fonction militaire originelle à son statut d’emblème universel à préserver. Ce voyage dans le temps s’appuie sur les documents iconographiques de la bibliothèque patrimoniale et des objets de collections privées.

Bibliothèque patrimoniale et de recherche Place Francois Mitterrand, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565240905 https://mediatheque.grandcahors.fr/bibliotheques/bibliotheques-mediatheques/bibliotheque-patrimoniale Après avoir été installée dans deux salles de l’ancien lycée Gambetta à la fin du XVIIIe siècle, la bibliothèque est transférée à la fin du XIXe siècle. La construction est confiée à l’architecte départemental Rodolosse en 1895. Le bâtiment rectangulaire est organisé en travées régulières sur deux niveaux. La structure prévue évide totalement le rez-de-chaussée à l’origine, et l’architecte a prévu une ligne de poteaux en fonte soutenant des poutres et portant des corbeaux en pierre qui alternent avec des piles de pierre. Rejetés à l’arrière de la façade principale, ces éléments ponctuaient les espaces prévus pour les commerces et devaient répondre à une volonté de limiter les risques d’incendie. Le large escalier en bois à deux volées est éclairé par une verrière sommitale. Il est traité en faux appareil de plâtre au rez-de-chaussée, puis en faux lambris à l’étage. Le niveau de l’étage était décoré par de grandes toiles dues à Laury. Il ne subsiste plus que le triptyque du rez-de-chaussée, le « Marché Arabe » de 1903, et une « Chasse à cour » conservée au musée. Une série de bustes de marbre représentant des personnalités locales du XIXe siècle est installée dans l’escalier. Les travaux intérieurs sont supervisés, entre 1902 et 1908 par l’architecte Émile Toulouse. La salle de lecture constitue un ensemble très cohérent, avec tous ses meubles de rangement et son décor porté de boiseries. Selon la tradition héritée du XVIIe siècle, la bibliothèque est conçue comme une longue salle aux murs tapissés de livres, longée de fenêtres à l’est. L’espace central est occupé par des tables de lecture ovales ou rectangulaires qui cernent le calorifère. Le plafond est orné de gypseries : moulures et cordons feuillagés délimitent un vaste ovale dans lequel s’inscrivent des rosaces. Les côtés nord et sud sont traités en bandes et en faux caissons. Les tympans des baies, sur l’élévation est, portent des cartouches rococo non historiés. Située au dessus de l’office de tourisme de Cahors, en bas du boulevard Gambetta. Parking Allées Fénelon.

Quand le Pont Valentré regarde la ville…

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