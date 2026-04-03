Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors
Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors samedi 12 septembre 2026.
Cahors
Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M
Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le samedi 12 septembre promet une grande soirée de clôture
Le samedi 12 septembre promet une grande soirée de clôture.
Retrouvez Bénabar, Calema et Black M pour un mélange de chanson française, pop ensoleillée et rap.
Une soirée pleine d’énergie pour finir le festival en beauté !
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Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr
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English :
Saturday, September 12 promises a great closing evening
L’événement Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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