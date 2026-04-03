Cahors

Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le samedi 12 septembre promet une grande soirée de clôture

Le samedi 12 septembre promet une grande soirée de clôture.

Retrouvez Bénabar, Calema et Black M pour un mélange de chanson française, pop ensoleillée et rap.

Une soirée pleine d’énergie pour finir le festival en beauté !

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Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr

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English :

Saturday, September 12 promises a great closing evening

L’événement Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot