Informations pratiques

Cahors

Exposition Sur les chemins de Compostelle

Place Chapou Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les membres de l’association seront présents pour faire découvrir l’esprit du Chemin de Saint-Jacques, son patrimoine religieux et culturel, ainsi que son rayonnement auprès du public

Les membres de l’association seront présents pour faire découvrir l’esprit du Chemin de Saint-Jacques, son patrimoine religieux et culturel, ainsi que son rayonnement auprès du public. Ils seront également à la disposition des pèlerins, présents ou futurs, pour les renseigner et répondre à leurs questions.

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Place Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Members of the association will be on hand to help visitors discover the spirit of the Way of St. James, its religious and cultural heritage, and its appeal to the public

L’événement Exposition Sur les chemins de Compostelle Cahors a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot