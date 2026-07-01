Exposition « Sur les chemins de Compostelle », Cathédrale Saint-Etienne, Cahors

Informations pratiques

Exposition « Sur les chemins de Compostelle » 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Etienne Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association seront présents pour faire découvrir l’esprit du Chemin de Saint-Jacques, son patrimoine religieux et culturel, ainsi que son rayonnement auprès du public.

Ils seront également à la disposition des pèlerins, présents ou futurs, pour les renseigner et répondre à leurs questions.

Cathédrale Saint-Etienne Place Chapou, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie La construction de la cathédrale s’étend du XIe au XVe siècle. L’édifice actuel remonte au XIIe siècle, construit pour abriter la relique de la Sainte Coiffe rapportée de Terre Sainte par Géraud de Cardaillac. Au XIVe siècle, achèvement de la façade et réalisation des décors peints. Un nouveau cloître est érigé à la fin du XVe siècle, de style flamboyant. Au XIXe siècle, des restaurations sont menées sur les toitures et coupoles. Le plan présente une abside circulaire avec trois chapelles rayonnantes semi-circulaires. La nef est couverte de coupoles pour simplifier le problème des poussées. Le passage du plan carré au plan circulaire se fait par pendentifs. Fin XIIIe – début XIVe siècle, des chapelles latérales sont aménagées dans la nef. Au XVIIIe siècle, aménagement de la grande tribune qui entraîne la fermeture de l’ancien portail d’entrée. Le décor peint de la coupole occidentale de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors est l’un des rares exemples de peinture monumentale gothique conservé aujourd’hui en France et en Europe. Il témoigne des embellissements apportés à l’édifice roman à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle.

Les membres de l’ association seront présents pour faire découvrir l’esprit du Chemin, son patrimoine religieux et culturel pour faire connaître auprès du public le rayonnement du Chemin de Ils à la…

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