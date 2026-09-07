Fabrique d’une histoire sensible des photographies, Château de Blois, Blois
jeudi 8 octobre 2026 · Château de Blois · Blois
Informations pratiques
Fabrique d’une histoire sensible des photographies Jeudi 8 octobre, 14h15 Château de Blois Loir-et-Cher
limite 200 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:15:00+02:00 – 2026-10-08T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:15:00+02:00 – 2026-10-08T15:45:00+02:00
Carte blanche aux éditions du GrandPalaisRMN
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, un ouvrage de référence, PHOTOgraphies, est publié sous la direction du Conseil scientifique du Bicentenaire.
Des premières images fixées durablement au début du XIXe siècle aux pratiques les plus contemporaines, la photographie a façonné notre manière de voir le monde, d’enregistrer les événements, de transmettre des récits, des émotions et des idées. Ce médium écrit, depuis deux cents ans, notre histoire commune et ne cesse d’être l’une des expressions artistiques les plus partagées. Pour célébrer la photographie ainsi que celles et ceux derrière l’objectif, seize historiens et historiennes de la photographie nous livrent des textes savants, sensibles et personnels.
Modération
Sophie LAPORTE directrice des éditions de la RMN
Intervenants
Dominique DE FONT-RÉAULX conservatrice générale au Louvre, historienne de l’art du 19e siècle,
Sylvie AUBENAS directrice du département des Estampes et de la Photographie de la BnF,
Aurélien FARINA Graphiste chez PaperTiger,
Daniel FOLIARD professeur des universités à l’université Paris Cité
Château de Blois Place du Château 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.rdv-histoire.com/ »}]
Carte blanche aux éditions du GrandPalaisRMN
©belleville.eu 2026 © photographie Ji Haixin / Visual China Group – Getty Images
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