Fabuleuses légumineuses ! Blois
samedi 3 octobre 2026 · Blois
Informations pratiques
Blois
Fabuleuses légumineuses !
Cité du numérique Blois Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
La fête de la science 2026 célèbre la cuisine, le goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions avec le thème Saveurs savantes .
A cette occasion, nous avons choisi de mettre à l’honneur les légumineuses.
La fête de la science 2026 célèbre la cuisine, le goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions avec le thème Saveurs savantes .
A cette occasion, nous avons choisi de mettre à l’honneur les légumineuses, ces fabuleux aliments, aussi bons pour la santé que pour les sols agricoles, le climat ou notre porte-monnaie.
Grâce à des activités ludiques et sensorielles, apprenez à les reconnaître, découvrez leurs saveurs, leurs vertus et des recettes inattendues.
Stand animé par Alphée DUFOUR, éducatrice à l’environnement au CDPNE .
Cité du numérique Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 56 70 contact@cdpne.org
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English :
The 2026 Science Festival celebrates cooking, taste, and food in all their dimensions under the theme “Savory Science.”
For this occasion, we have chosen to highlight legumes.
L’événement Fabuleuses légumineuses ! Blois a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT41
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