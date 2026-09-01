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Fabuleuses légumineuses ! Blois

samedi 3 octobre 2026 · Blois

Fabuleuses légumineuses ! Blois

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cité du numérique
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Blois

Fabuleuses légumineuses !

Cité du numérique Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

La fête de la science 2026 célèbre la cuisine, le goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions avec le thème Saveurs savantes .
A cette occasion, nous avons choisi de mettre à l’honneur les légumineuses.
La fête de la science 2026 célèbre la cuisine, le goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions avec le thème Saveurs savantes .
A cette occasion, nous avons choisi de mettre à l’honneur les légumineuses, ces fabuleux aliments, aussi bons pour la santé que pour les sols agricoles, le climat ou notre porte-monnaie.
Grâce à des activités ludiques et sensorielles, apprenez à les reconnaître, découvrez leurs saveurs, leurs vertus et des recettes inattendues.
Stand animé par Alphée DUFOUR, éducatrice à l’environnement au CDPNE   .

Cité du numérique Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 56 70  contact@cdpne.org

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English :

The 2026 Science Festival celebrates cooking, taste, and food in all their dimensions under the theme “Savory Science.”
For this occasion, we have chosen to highlight legumes.

L’événement Fabuleuses légumineuses ! Blois a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT41

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