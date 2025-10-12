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Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors

Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors

Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors dimanche 12 octobre 2025.

Adresse : 480 rue Emile Zola

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : dimanche 12 octobre 2025

Fin : dimanche 12 octobre 2025

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 26 26 Tarif abonné

Cahors

Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors

480 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-10-12 2025-11-16 2025-12-14 2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14

Avec Christel Foucault
Avec Christel Foucault   .

480 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62  contact@mjc-cahors.fr

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English :

With Christel Foucault

L’événement Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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