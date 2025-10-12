Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors
Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors dimanche 12 octobre 2025.
Cahors
Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors
480 rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-10-12 2025-11-16 2025-12-14 2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14
Avec Christel Foucault
Avec Christel Foucault .
480 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
With Christel Foucault
L’événement Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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