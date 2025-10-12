Cahors

Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors

480 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-10-12 2025-11-16 2025-12-14 2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14

Avec Christel Foucault

Avec Christel Foucault .

480 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

With Christel Foucault

L’événement Feldenkrais et Feldenkrais/Danse MJC Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot