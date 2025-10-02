Fermes en Fête : portes ouvertes chez les agriculteurs, Chambre d’agriculture du Lot, Cahors (46), Cahors

Fermes en Fête : portes ouvertes chez les agriculteurs 6 et 7 juin Chambre d’agriculture du Lot, Cahors (46) Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Les 6 et 7 juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme du Lot invitent le public à vivre une immersion au cœur de leurs exploitations.

Pendant deux jours, 20 fermes du département accueillent petits et grands pour partager leur quotidien, faire découvrir leurs productions et transmettre leur passion à travers des animations accessibles à tous.

Au programme :

• Découverte des fermes et des métiers agricoles

• Dégustations de produits fermiers

• Repas à la ferme : grillades, formules champêtres et pique-niques

• Ateliers autour des animaux : traite des chèvres, nourrissage

• Promenades avec les troupeaux

• Marchés à la ferme

• Rallye game

• Parcours ludiques et visites pédagogiques

Un rendez-vous authentique pour rencontrer le monde agricole du Lot et profiter d’un week-end 100% fermier, convivial et gourmand.

Retrouvez plus d’information sur le site:

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/lot/inspirez-vous/evenement/fermes-en-fete-portes-ouvertes-chez-les-agriculteurs/11396

Chambre d’agriculture du Lot, Cahors (46) 430 avenue jean jaurès 46000 cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« link »: « https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/lot/inspirez-vous/evenement/fermes-en-fete-portes-ouvertes-chez-les-agriculteurs/11396 »}]

Les 6 et 7 juin, 20 fermes du Lot ouvrent leurs portes au grand public pour un week‑end de découvertes, animations et dégustations. Bienvenue à la Ferme Lot