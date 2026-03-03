Festival ClassiCahors La Schubertiade Friends Festival, concert de clôture Cahors

Festival ClassiCahors La Schubertiade Friends Festival, concert de clôture

Place des Consuls Cahors Lot

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Retrouvez pour ce concert de clôture le Quatuor Dutilleux, Nicolas Mallarte, Emmanuel Pélaprat, Yann Dubost et d’autres surprises dans une programme généreux avec les plus grandes oeuvres de Schubert.

Des récits, des histoires, la vie de Schubert, et de la musique, celle de Schubert.

Un voyage, la Schubertiade pour cette clôture du festival 2026 qui célèbre 10 années passées dans le partage de la musique.

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

For this closing concert, join the Dutilleux Quartet, Nicolas Mallarte, Emmanuel Pélaprat, Yann Dubost and other surprises in a generous program featuring Schubert’s greatest works.

Tales, stories, Schubert’s life, and music, Schubert’s music.

A journey, the Schubertiade for this closing concert of the 2026 festival, which celebrates 10 years spent sharing music.

