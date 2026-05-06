Festival de théâtre ValenScène, Théâtre de la ville, Valence

Festival de théâtre ValenScène 3 – 6 juin Théâtre de la ville Drôme

1 spectacle 8 €

Pass intégral 12 €

Moins de 12 ans Gratuit

Plus d’infos et réservations sur https://www.festival-valenscene.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Chaque année depuis plus de 30 ans, le début du mois de juin est l’occasion de découvrir les créations des compagnies de théâtre du bassin valentinois à travers le Festival Valenscène.

Cette année, ce seront six spectacles au Théâtre de la Ville de Valence et de nombreux moments festifs et gratuits au Fabrico (7 Rue Belle Image, 26000 Valence), entre les spectacles : extraits de pièces, concerts, spectacles, ateliers, expositions, et buvette

Inauguration le Mercredi 3 Juin 18h00 au Fabrico

— Présentation des six spectacles au Théâtre —

* Jeu. 4 Juin à 18h30 : « Ah Humanité » par Les Zygomatyk’

Un homme manifeste passivement son refus avec un simple « je préférerais ne pas », et le monde vacille. Seul sur scène, le comédien incarne tous les personnages et les tensions. Humour et vertige se mêlent dans les contradictions humaines. Que faire de ceux qui refusent silencieusement de participer à ce monde ?

* Jeu. 4 Juin à 21h00 : « Minou a mangé du lyon » par la Cie ATV

Dans un parc zoologique imaginaire. Dialogues, monologues et situations insolites autour de la cause animale. les difficultés de communication, d’écoute au sein d’un groupe de visiteurs peu conventionnel.

* Ven. 3 Juin à 18h30 : « Voyage Voyage » par la Cie Les Excités

Partis en famille, entre amis, en amoureux ou en solitaire, ils se voyaient déjà profiter de vacances à l’autre bout du monde… mais le destin (et vous, public) en a décidé autrement. Puisque c’est dans l’épreuve que l’on voit le vrai visage des gens, comment leurs relations survivront à la catastrophe ?

* Ven. 3 Juin à 21h00 : « Love Love » par Deus Ex Machina

Après une nuit d’ivresse, Alex, séducteur invétéré, se réveille fiancé à Lola, une Anglaise complétement déjantée. Avec l’aide de son meilleur ami Cédric, il tente de se sortir de ce mauvais pas. Mais entre une mère envahissante et une conquête prête à en découdre, la journée vire au chaos entre secrets et quiproquos !

* Sam. 4 Juin à 18h30 : « Compromis » par C3B

Deux amis, un comédien médiocre et un dramaturge raté,un appartement à vendre. En attendant l’acheteur, ils discutent, se flattent, se taquinent, puis se blessent… L’acheteur finit par arriver. Va-t-il demeurer spectateur, devenir l’arbitre ou être la victime ?

* Sam. 4 Juin à 21h00 : « La Perruche » par la Théatre de la Pierre de Peyrus

Quand des invités n’arrivent pas, ce sont les certitudes du couple qui passent à table : La Perruche dissèque avec une précision jubilatoire, l’amour, les non-dits et les failles ordinaires du mariage.

TARIFS & INFOS PRATIQUES

1 spectacle 8 €

Pass intégral 12 €

Moins de 12 ans Gratuit

Animations au Fabrico : gratuit

Plus d’infos et réservations sur https://www.festival-valenscene.fr

Sur deux lieux :

– Théâtre de la Ville : 1 Pl. de la Liberté, 26000 Valence

– FABRICO : 7 Rue Belle Image, 26000 Valence

Théâtre de la ville 1 Place de la Liberté, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-valenscene.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact.ctav@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475861450 »}] [{« link »: « https://www.festival-valenscene.fr »}]

Le festival ValenScène ce sont 4 jours de spectacles, animations, ateliers et autres surprises, afin de promouvoir le théâtre amateur du bassin valentinois festival theatre

Hugo Favre