Festival de théâtre ValenScène Théatre de la ville de Valence Valence

Valence

Festival de théâtre ValenScène

Théatre de la ville de Valence 1 Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Gratuit pour les 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Le début du mois de juin est l’occasion de découvrir les créations des compagnies de théâtre du bassin valentinois à travers le Festival Valenscène. Cette année, ce seront six spectacles au Théâtre de la Ville et de nombreux moments festifs au Fabrico.

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Théatre de la ville de Valence 1 Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 contact.ctav@gmail.com

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English :

The beginning of June is the perfect time to discover the creations of theater companies from the Valence region through the Valenscène Festival. This year, there will be six shows at the Théâtre de la Ville and many festive moments at the Fabrico.

L’événement Festival de théâtre ValenScène Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme