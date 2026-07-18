Informations pratiques

Cahors

Festival International du Film des Traditions ancestrales et spiritualités chamaniques

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Un événement dédié aux traditions spirituelles ancestrales de tous les continents chamanisme, sagesse autochtone, rituels sacrés, médecine traditionnelle, etc.

Il propose 11 films des 5 continents accompagnés de débats, cérémonies, danses, chants en présence des réalisateurs, anthropologues, scientifiques, musiciens, chanteurs et shamans…

Un événement dédié aux traditions spirituelles ancestrales de tous les continents chamanisme, sagesse autochtone, rituels sacrés, médecine traditionnelle, etc.

Il propose 11 films des 5 continents accompagnés de débats, cérémonies, danses, chants en présence des réalisateurs, anthropologues, scientifiques, musiciens, chanteurs et shamans…

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

An event dedicated to the ancestral spiritual traditions of all continents: shamanism, indigenous wisdom, sacred rituals, traditional medicine, etc.

It features 11 films from the five continents, accompanied by discussions, ceremonies, dances, and songs in the presence of filmmakers, anthropologists, scientists, musicians, singers, and shamans…

L’événement Festival International du Film des Traditions ancestrales et spiritualités chamaniques Cahors a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Cahors Vallée du Lot