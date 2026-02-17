Festival Les Basaltiques samedi 01 août Rue de Vienne Le Puy-en-Velay
Festival Les Basaltiques samedi 01 août Rue de Vienne Le Puy-en-Velay samedi 1 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Festival Les Basaltiques samedi 01 août
Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
en prévente ou sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Cette dernière soirée des Basaltiques clôturera superbement ce festival avec un apéro-concert, la restitution des stages et trois bals/concerts. Rendez-vous le samedi 02 août à partir de 18h. Buvette et petite restauration sur place.
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Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com
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English :
This final evening of Basaltiques will bring the festival to a superb close with an apéro-concert, the restitution of workshops and three balls/concerts. See you on Saturday, August 02, from 6pm. Refreshments and snacks on site.
L’événement Festival Les Basaltiques samedi 01 août Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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