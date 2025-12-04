Festival Lot of Saveurs

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Cette année, le festival se déroulera les 27 et 28 juin à Cahors !

Il mettra en avant les produits locaux et, plus spécialement, le Croustilot, produit vedette de l’édition.

Cette année, le festival se déroulera les 27 et 28 juin à Cahors !

Il mettra en avant les produits locaux et, plus spécialement, le Croustilot, produit vedette de l’édition. .

Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

This year’s festival takes place on June 27 and 28 in Cahors!

It will feature local products and, in particular, Croustilot, the star product of this year’s event.

L’événement Festival Lot of Saveurs Cahors a été mis à jour le 2025-12-01 par ADT46